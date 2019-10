6 cauze bizare care duc la infidelitate - Facebook este una dintre ele!

Exista chiar si un studiu care a scos la iveala ca femeile au tendinta de a-si insela barbatii daca acestia din urma au testicule mari. Da, ai citit bine! Cercetatorii de la Universitatea din Oslo (Norvegia) au analizat comportamentul cuplurilor la unele specii de primate (in special cimpanzeii bonobo), lacuste si arici de mare, iar concluziile au aratat ca femelele sunt mai inclinate sa aiba si alte relatii sexuale daca masculii lor sunt posesorii unor testicule supradimensionate.Nu stim exact care e explicatia din spatele acestui fenomen. Cert e ca testiculele umane sunt de 1,5 ori mai mari decat cele de gorila, lucru care pare sa sugereze ca suntem o specie de poligami.Un studiu publicat in jurnalul de specialitate „Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking“ sugereaza ca un cont pe faimoasa platforma de socializare duce adesea la reinnodarea legaturii cu o fosta iubire sau chiar la flirtul cu necunoscuti. Statisticile enumera adesea printre cauzele frecvente ale divortului si destramarii cuplurilor o relatie clandestina inceputa pe Facebook.Daca partenerul sau partenera ta recurge adesea la simularea orgasmului si se preface doar ca ii oferi placere sexuala, e cazul sa fii in garda. Ar putea fi un semn ca primeste deja tot ce-si doreste din alta parte. Acest lucru e valabil atat pentru femei, cat si pentru barbati: cand partidele de sex sunt tot mai rare si scurte, iar tu pari sa-ti duci partenerul/a pe culmile extazului in doar 3 secunde, e foarte posibil sa aiba pe altcineva.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.