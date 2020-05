6 motive pentru care femeile parasesc barbatii pe care ii iubesc

In asemenea momente, oamenii se intreaba: „Ce s-a intamplat”. Iata 6 motive pentru care femeile parasesc barbatii pe care iiiubesc.O femeie vrea sa simta ca este importanta. Daca barbatul ei nu este langa ea sa o sustina nu exista niciun motiv pentru care sa vrea sa ramana in acea relatie. Atunci cand simte ca este apreciata nimic nu este mai presus de barbatul sau. Barbatii au tendinta de a se detasa rapid dupa ce devin confortabili cu o situatie. Insa atunci cand o femeie vede ca dragostea si atentia nu sunt reciproce, realizeaza ca nu este nevoie sa mai ramana in acea relatie.Nu este nimic mai enervant pentru o femeie decat sa aiba senzatia ca nu esti atent la ea cand vorbeste. O femeie este miscata de cuvinte. Are nevoie sa simta ca este inteleasa, acceptata, respectata si sprijinita. Cand ii impartaseste ceva jumatatii sale, o face pentru ca are nevoie sa simta conexiunea cu el. Cavalerismul este punctul de ordine aici. Femeile iubesc actele simple ale comunicarii si dragostei. Aruncarea gunoiului, spalatul vaselor sau orice lucru ce denota prezenta este exceptional intr-o relatie. O femeie paraseste relatia daca are senzatia ca o privesti ca pe un obiect care iti apartine de la sine.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.