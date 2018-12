Poate ca ti-ai dori sa te afli intr-o relatie serioasa cu alesul inimii tale si nu sa fii singura, insa sunt anumite lucruri de care nicio femeie singura nu ar trebui sa se rusineze. Faptul ca nu ai un iubit nu ar trebui sa te transforme intr-o paria. De fapt, daca privesti lucrurile dintr-o noua perspectiva, vezi ca acum ai ocazia sa afli o multime de informatii pretioase, despre oameni in general si despre tine in special.Iata 7 lucruri de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze.1. Standarde inalteDaca un barbat iti cere o intalnire n-ar trebui sa-ti fie teama sa-l refuzi in cazul in care nu-ti place. Ar trebui sa petreci timp doar in compania barbatilor care te atrag. Unul dintre lucrurile de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze este sa-si fixeze standarde inalte. Nu permite nimanui sa-ti reproseze faptul ca esti singura pentru ca nu ai dat nicio sansa sa fii cucerita unui barbat care nu este pe gustul tau. Tu esti cea care decide asa ca nu te simti obligata sa iesi cu cineva care nu te atrage.2. Propria varstaNu ar trebui sa te simti jenata pentru ca esti singura in vreme ce toate prietenele tale sunt casatorite. Poate ca se lauda cu luna lor de miere sau cu ispravile copiilor lor, insa sunt si zile in care sunt geloase pe statutul tau social. Nu peretinde faptul ca sa fii singura este ceva extrem de rau pentru ca lucrurile nu stau chiar asa. Exista o multime de avantaje ale faptului ca nu ai, acum, pe nimeni.3. Fericirea eiUnele persoane se simt in regula in legatura cu statutul lor pana merg la petrecerile de sarbatori cand rudele incep sa le intrebe de ce nu s-au casatorit inca. Daca esti fericita fara sot, nu lasa pe nimeni sa te convinga ca viata ta ar fi fost mai buna daca ai avea un partener alaturi. Tu stii mai bine decat oricine ce te face cu adevarat fericita.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.