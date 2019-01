7 lucruri nebunesti pe care le faci din dragoste

Te-ai uitat vreodata la buba infectata ai iubitului/tei tau/tale? Sau sa o fi vazut folosind toaleta? Ei bine multe cupluri au avut astfel de experiente si s-au simtit in regula cu aceste lucruri. Adevarul este ca dupa ce v-ati mutat impreuna, sigur v-ati lovit de asemenea situatii. Va iubiti unul pe celalalt si va acceptati cu bune si rele. Asa ca ati putea face lucruri nebunesti pentru persoana iubita.Ca de exemplu:Un barbat a povestit urmatoarele: „Urasc pisica sotiei mele, insa asteptam un copil asa ca macar asta puteam face pentru sotia mea. In fiecare zi, fac curat dupa acel animal nesuferit. Sunt un sot excelent”. Cu siguranta ca sotia lui se simte iubita, stiind ca desi nu-i face placere, el indeplineste acea corvoada fara sa se planga.„Sotul meu ma roaga mereu sa ma uit la ranile la care el nu are cum sa le vada si care il dor”, povesteste o femeie. Insa, cel mai adesea femeile nu ar vrea sa priveasca la acea rana. Cu toate acestea o fac pentru ca isi iubesc partenerii.Se intampla atat in cazul barbatilor cat si a femeilor. Spre exemplu dupa ce ai alergat 10 kilometri iti pui picioarele in mainile sotului/iei si il/o rogi frumos sa-ti faca un masaj. Iar el/ea iti indeplineste dorinta in ciuda faptului ca ai picioarele transpirate si urat mirositoare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.