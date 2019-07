7 semne ca te iubeste cu adevarat

Cu totii suntem foarte ocupati si putinul timp liber pe care il avem devine cu atat mai pretios. Totusi, o persoana interesata cu adevarat de tine va gasi nenumarate pretexte sa te vada, sa te sune sau sa-ti trimita un mesaj. Daca iti spune mereu ca nu are timp sa stati impreuna, cel mai probabil cauta o relatie pasagera sau e nesigur pe sentimentele lui si prefera sa-ti pastreze orizontul deschis.Un barbat care te place va face toate eforturile pentru a-ti arata acest lucru prin actiunile sale, nu doar prin vorbe. Si asta chiar si dupa ce trece perioada de „indragosteala” sau dupa ce te-a cucerit deja. Va fi in continuare sarmant si atent, va acorda prioritate lucrurilor care sunt importante pentru tine si iti va raspunde din toata inima incercarilor tale de apropiere si adancire a intimitatii.Cu certitudine are si el viata lui, obligatii si responsabilitati, afinitati separate de ale tale, amici pe care sa-i frecventeze s.a.m.d. Dar isi doreste sa petreaca mai mult timp cu tine – si nu doar in dormitor! Mai ales daca aveti o relatie la distanta, va face tot posibilul sa stea cu tine cat de mult va permite programul pe care il aveti. Iar de sarbatori si la ocazii speciale ar trebui, fara discutie, sa fiti impreuna.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.