7 tipuri de femei de care barbatii fug

De ce sunt ocolite: In general, acest tip de femeie este scortos. Inca de la prima intalnire, ea are un cui impotriva “rasei masculine”: daca el e increzator in fortele proprii – face pe cocosul. Dacapare timid – e prea “carpa”. Daca e aranjat – e un snob in care nu poti avea incredere. Te recunosti? Daca te-ai recunoscut in aceasta descriere, poti incerca sa te schimbi. Chiar daca ai fost ranita/umilita/inselata de un barbat, asta nu inseamna ca toti sunt asa.De ce sunt ocolite: Acum sunt vesele si iti zambesc, acum au un cutit in mana gata sa te “curete”. Initial pare draguta si simpatica, apoi se transforma intr-o maniaca. Te recunosti? Relaxeaza-te. Sunt si barbati care, pur si simplu, nu te plac, oricat de mult te-ai stradui. Asa e viata. Sigur undeva exista si jumatatea ta. Nu dispera!De ce sunt ocolite: La suprafata, n-ai motive sa le ocolesti. Sunt perfecte. Dorm machiate, numai ca sa le vezi “fresh” la prima ora. Problema este “intretinerea”. Ele vor sa fie tratate regeste. Sinu se lasa pana nu obtin ceea ce vor, fara sa dea nimic in schimb. Te recunosti? Probabil ca esti in cautarea printului. Si probabil ca sunt si barbati dornici sa fie printul (daca nu chiar sclavul) tau. Dar fac asta doar pentru ca esti “hot”. Asuma-ti, insa, ca este foarte posibil ca printul sa plece de langa tine imediat ce in peisaj apare o alta domnisoara mai“hot” decat tine.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.