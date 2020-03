7 tipuri de relatii pe care le poti experimenta in viata

Totusi, nu toate relatiile se vor dovedi experiente placute. Unii/ele iubiti/e vor fi egoisti/e in vreme ce altii/ele vor calca stramb. Indiferent de problema, este bine sa stii care ar putea fi tipurile de relatii cu care te-ai putea intalni pentru a te puteaadapta.Iata 7 tipuri de relatii pe care le-ai putea experimenta in viata.In aceasta situatie tu, partenerul/a tau/ta sau chiar amandoi nu puteti functiona unul fara celalalt. Te-ai putea confrunta cu anxietatea si depresia in cazul in care nu esti apropiat/a de persoana respectiva. De aceea, multe aspecte ale vietii tale vor fi afectate si tu vei face lucruri neobisnuite, ca de exemplu amanarea sau anularea unei calatorii planificate in urma cu un an cu cel/ea mai bun/a prieten/a pentru a pastra dragostea jumatatii tale sau poti renunta la un job grozav pentru a petrece mai mult timp in prezenta sa.S-ar putea sa li se para ciudata multor persoane. Intr-un anume moment din viata ta ajungi sa dezvolti o legatura speciala cu un/o barbat/femeie casatorit/a sau tu sa fii casatorit/a. Chiar daca nu v-ati culcat impreuna impartiti un secret. Aveti senzatia ca intre voi exista o conexiune invizibila careia nu-i puteti rezista.Intr-un anume moment din viata ta te-ai intalnit cu cineva care a incercat sa exercite control asupra ta. El/ea a stabilit regulile si principiile dupa care ar fi trebuit sa functioneze relatia voastra. Ceva din atitudinea lui/ei iti anihila vointa. Indiferent de cat de ridicole ar fi fost regulile, ca de exemplu sa nu poti iesi cu amicii fara el/ea sau sa nu ai voie sa vorbesti cu colegii de sex opus de la munca, tu le respectai. Cu alte cuvinte, jumatatea ta te forta sa faci ceva ceea ce in mod normal nu ai fi facut. In plus, numai gandul ca l-ai/ fi infruntat/o te umplea de anxietate.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR . RO.