Sunt cateva lucruri pe care orice femeie le vrea de la partenerul sau; ele se asteapta ca ei sa le faca din proprie initiativa. Cand un barbat le face, atunci ele sunt foarte fericite, iar cand femeile sunt fericite, relatia de cuplu se imbunatateste. Insa multi barbati nu sunt constienti de asteptarile iubitelor lor, de vreme ce ele nu vorbesc despre asta. In opinia lor, un barbat trebuie sa realizeze si singur ce se asteapta din partea lui.Iata, asadar, 8 lucruri pe care femeile le vor de la barbati, fara sa fie nevoite sa ceara.Orice femeie isi doreste sa fie scoasa in oras de iubitul sau, iar daca tu nu iesi cu ea atunci altcineva o va face. Astfel de intalniri o fac sa simta ca este speciala iar asta intareste legaturile dintre voi. Si cu cat sunt mai romantice intalnirile cu atat mai puternica va deveni relatia de cuplu. Nu trebuie sa cheltui prea multi bani, daca nu iti permiti restaurant de 5 stele si luxul, in general, ea va intelege. Nu trebuie sa-ti spuna asta, va trebui ca tu sa o citesti.Multi barbati cred ca este un semn de slabiciune sa-i spuna partenerei sale mai des ca o iubeste, daca asta simti atunci nu trebuie sa-ti fie teama sa o spui. In schimb, barbatii asteapta ca jumatatea lor sa le spuna cat de mult ii iubesc, fara ca ei sa le intarca favoarea. Ea chiar se asteapta sa-i spui cat de mult o iubesti, iar tu ar trebui sa faci asta zilnic.Nu exista nicio femeie care sa nu doreasca sa-si sarbatoreasca ziua se nastere; orice doamna este atasata de zoiua de nastere, ziua ei speciala. Tocmai de aceea, orice femeie care se respecta doreste ca partenerul ei sa nu uite ziua in care ea s-a nascut. Indiferent de cat de multe ai pe cap, indiferent de problemele pe care le ai de rezolvat nu uita sa-i urezi: „La multi ani". Sub nicio forma nu este recomandat sa uiti tocmai aceasta zi atat de importanta pentru ea, pentru ca daca o faci ii transmiti ca de fapt nu-ti pasa de ea.