9 semne ca esti intr-o relatie toxica

Dar acesta nu e singurul reper dupa care sa-ti evaluezi relatia cu partenerul. Iata alte 9 semne ale unei relatii toxice, asa cum au fost votate de expertii in terapia cuplului chestionati:Iti lipseste sentimentul de siguranta, de protectie, si ai mereu senzatia ca sunteti inamici, in tabere adverse? Daca partenerul tau e ostil fata de tine, iar tu simti ca traiesti intr-un mediu tensionat si ca nu poti sa-ti exprimi deschis nemultumirile si doleantele, atunci relatia voastra nu e una sanatoasa.Esti intruna criticata, chiar si in public sau in fata prietenilor, si simti ca partenerul te priveste de sus si ca nimic din ce faci nu il poate multumi? Se amuza mereu pe seama ta si afiseaza un aerdispretuitor, de superioritate, fata de tine? Toate acestea sunt semnale de alarma ca relatia e una nefericita.Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.