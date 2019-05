Act sexual dureros? Afla care sunt cauzele si cum le poti trata

Din fericire, adesea solutia problemei este un barbat care acorda o atentie sporita preludiului astfel incat muschii vaginali sa se relaxeze, iar lubrifiantul ei natural sa inceapa sa circule. Se maipoate apela, de asemenea, la lubrifianti artificiali, din magazinele de specialitate.Este clar ca daca te-a durut doar o singura data nu trebuie sa-ti faci prea multe griji. Este usor sa simti dureri daca una dintre cele mai sensibile parti ale corpului tau este „impunsa” foarte tare.Insa daca durerea este continua, atunci este cazul sa faci ceva pentru a imbunatati lucrurile. Cum? Daca medicul tau de familie se pricepe sa rezolve astfel de probleme atunci ar trebui sa stai de vorba cu ea/el. Insa, cel mai bine este sa stai de vorba cu un ginecolog sau cu un specialist in relatii de cuplu. Uneori, chiar si un sfat in legatura cu pozitia sexuala poate fi de folos. Spre exemplu, pozitiile care evita penetrarea adanca, precum lingurita poate face o femeie sa scape de durerea sacaitoare si sa o ajute sa se bucure de un act sexual placut.Mai jos vom vorbi despre posibelele cauze ale durerii in timpul raporturilor sexuale sau dispareunie, numele medical al afectiunii. Insa este important de realizat ca, de obicei, exista cateva elemente emotionale in aceasta problema. Daca simti dureri in timpul partidelor de amor, este aproape sigur ca te deranjeaza ceva. Iar acest ceva trebuie depistat pentru ca s-ar putea ca data viitoare lucrurile sa se inrautateasca. Din nefericire, durerea in timpul raporturilor sexuale poate avea un efect emotional distructiv asupra relatiei de cuplu. Unele cupluri chiar se despart din aceasta cauza. Iata inca un motivpentru care ar trebui sa rezolve problema cat mai repede.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.