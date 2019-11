Afrodisiacul suprem: Afla cu ce sa-i starnesti pasiunea

In literatura veche (cu precadere in cea erotica), mierea evoca intotdeauna dragostea si fertilitatea, fiind in acelasi timp un energizant – reda vitalitate corpului, extenuat dupa imbratisari repetate – si un catalizator al dorintei sexuale. De altfel, „Kama Sutra“ ne invata ca mierea condimentata cu nucsoara intensifica placerea, ducand la orgasme mai puternice.Nimic mai potrivit pentru a trezi simturile intr-o zi torida decat o bautura racoritoare, proaspata si parfumata. „Le jus d’amour“ sau „sucul dragostei“ este o reteta veche ce contine miere, ghimbirsi lamaie. Cu alte cuvinte, ingrediente simple, pe care probabil le ai deja in casa. Cine ar fi zis ca poti incropi din ele un cocktail aromat, care starneste apetitul pentru joaca in doi?Concret, ai nevoie de…Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.