Atentie, doamnelor: 8 lucruri care il dor foarte tare pe un barbat

Acestia nu isi exprima sentimentele in general, insa sufera groaznic in tacere. "Femeile exprima o durere emotionala puternica in cazul unei despartiri, insa un barbat sufera la un nivel mult mai puternic, atat fizicm cat si emotional, pe o perioada indelungata", sustine cercetatorul Craig Morris de la UniversitateaIata care sunt cele mai dureroase sentimente care il pot incerca pe un barbat:Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Nottingham, barbatii sunt incercati de un sentiment de panica sau anxietate atunci cand traiesc langa o femeie independenta. Se simt inferiori, iar asta ii sperie.Chiar daca nu o spun sau nu o arata, barbatii sufera atunci cand are loc un moment important din viata lor, iar langa ei nu se afla prezenta persoana iubita.Nu uita niciodata sa il prezenti familiei sau persoanelor tale apropiate. Barbatii sunt orgoliosi si sufera cand persoana iubita uita sa faca acest gest.De exemplu, il saruti, iar apoi ii spui ca mearga la baie sa se spele pe dinti. Nu face niciodata asta. Cu siguranta, nu ti-ar face nici tie placere.Desi par indiferenti atunci cand vine vorba despre certuri sau alte conflicte in cuplu, barbatii sufera teribil daca stiu ca nu sunt vinovati, iar tu ar trebui sa iti ceri scuze pentru ca ai spus vorbe destul de urate.Banii pentru barbati inseamna putere, iar in momentul in care se afla intr-un colpas financiar se simt coplesiti si devin depresivi. Nu uita sa il sprijini in astfel de situatii dificile.Un barbat poate intra foarte usor in depresie in momentul in care lucururile nu merg asa cum se astepta la locul de munca. Acest tip de probleme il pot afecta enorm si ii pot provoca stari de frustrare si tristete.Chiar daca nu iti va spune niciodata, un barbat sufera foarte mult atunci cand este ignorat de partenera, iar el face foarte multe eforturi si si isi exprima afectiunea si dragostea.