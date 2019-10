Aventurile de o noapte: 5 reguli pe care orice femeie trebuie sa le stie

Totul este sa respecti cateva reguli, ca sa te scutesti de neplaceri mai tarziu.In cazul in care nu-l cunosti foarte bine pe barbatul respectiv, asigura-te ca folosesti masuri de protectie adecvate si spune-i macar unei prietene unde te poate gasi. Cand intalnirea e gata, trimite-i prietenei tale un SMS, in care sa-i spui ca esti in siguranta. Preia controlul in ceea ce te priveste si vei avea parte de o mai mare incredere in tine si de o relatie de o noapte mai reusita.O relatie de o noapte nu duce de cele mai multe ori la o relatie de durata, asa ca asigura-te ca nu confunzi sexul pasional cu afectiunea profunda. Fa-ti o favoare si ramai detasata, ca sa previi eventuale dezamagiri viitoare.Daca nu ai mai avut pana acum o aventura, ci doar relatii stabile si de durata, e posibil te simti incomod, chiar putin vinovata. Asta se intampla pentru ca nu esti obisnuita sa fii detasata emotional sau poate fi un semn ca acest relatiile pasagere nu sunt pe gustul tau. Important e sa iti asculti instinctele.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.