Ce dans de nunta ti se potriveste, in functie de rochia aleasa

Pentru ca petrecerea de nuntă să fie perfectă, mirii planifică totul în detaliu cu multe luni înainte. Dansul celor doi a căpătat tot mai multă importanță în cadrul petrecerii, fiind practic prima ieșire oficială a mirilor. Vitalitatea exprimată în timpul acestuia dă tonul întregii petreceri. Tocmai de aceea, dansul trebuie să fie perfect, însă nu neapărat din punctul de vedere al tehnicii.Coregrafii Arthur Murray recomandă ca, în alegerea dansului, să se țină cont, printre altele, și de rochia miresei deoarece anumite mișcări nu sunt accesibile sau cel puțin devin incomode în cazul unei vestimentații care nu este compatibilă.„Dacă rochia este sirenă sau în formă de A, atunci recomandăm rumba. Dacă rochia este de tip prințesă, atunci mirii ar trebui să aleagă un foxtrot sau chiar un vals lent. Dacă mireasa este mai nonconformistă și poartă o rochie scurtă sau alege să se schimbe special pentru acest moment, atunci ar fi potrivită bachata sau un tangou argentinian. Tocmai pentru că este dificil să adaptăm stiluri de dans diferite la vestimentații diferite, nu recomandăm colaje din mai multe stiluri. Excepție fac, desigur, cei care au o anumită experiență sau care vin cu cel puțin 3-4 luni înainte de nuntă să exerseze pentru un dans de nunta spectaculos”, a explicat Andrei Fusea, profesor de dans in cadrul Studioului de Dans Arthur Murray din București. Indiferent de stilul ales, tendința este însă ca dansul să arate cât mai natural. De altfel, momentul va fi unul de succes dacă mirii nu se concentrează atât de mult pe tehnică, ci mai mult pe a savura clipa unică pe care o trăiesc. “Am observat,inclusiv la toate evenimentele de profil, că tot mai mulți viitori miri își doresc să arate natural, să fie romantici. Nu își doresc neapărat coregrafii sofisticate, ci să transmită un mesaj simplu: că sunt îndrăgostiți, fericiți și că își doresc și ca invitații lor să se simtă la fel”, a maiprecizatAndrei Fusea.Istoriabrandului a începutîn 1912, Arthur Murray fiind considerat un adevărat simbol american în dans, dar și în antreprenoriat, ajungând a doua cea mai veche franciză din SUA. Brandul Arthur Murray este renumit în întreaga lume având cea mai extinsă rețea de școli de dans de societate, având peste 280 de studiouri deschise în 24 de țări. Instructorii Arthur Murray colaboreazăadesea cu teatrele de pe Broadway și cu echipele de la Hollywood ajungând să-și pună amprenta pe coregrafii din pelicule de referință, precum Dirty Dancing, Beauty and the Beast, Scent of a Woman sau Dance with Me. Primul studio Arthur Murray din Romania a fostdeschisînaprilie 2014, pestr. NicolaeCaramfil nr. 87.