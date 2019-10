Ce sa faci ca sa te iubeasca

Aceste lucruri te vor ajuta nu numai sa cuceresti persoana respectiva ci si sa te dezvolti. Iata, asadar, cum sa-l/o faci sa te iubeasca.Nimanui nu-i plac falsurile. Nu incercsa sa te prefaci ca esti o persoana diferita de ce esti in realitate pentru ca mai devreme sau mai tarziu secretul va iesi la suprafata, mai ales daca joci un rol in fata unui/ei posibil/e partener/e. Fii cat se poate de natural/a pentru ca vei avea doar de castigat.Cui i-ar place sa se vada cu cineva despre care stie ca apeleaza la banii tatalui sau de fiecare data cand vrea sa-si cumpere ceva? Mai ales intr-o perioada precum cea actuala cand chiar si adolescentii viseaza ca intr-o zi sa devina independenti financiar fata de oricine. Conceptul este valabil in epoca moderna atat pentru barbati, cat si pentru femei. Nimanui nu-i place sa aiba de-a face cu o persoana care incearca sa se agate de oricine, care intotdeauna are nevoie de un umar pe care sa se sprijine. Si fata trebuie sa fie puternica si sa nu depinda de nimeni pentru a putea trai.Priveste-o/l drept in ochi, iar lucrurile vor merge in directia dorita de tine, daca totul a fost facut la momentul potrivit. S-ar putea chiar sa fii luat/a prin surprindere de cat de repede se vor misca lucrurile.Nimanui nu-i place sa se intalneasca cu un/o barbat/femeie monoton/a si plictisitor/oare. Fiecare doreste sa se distreze alaturi de persoana din viata sa. Daca esti femeie nu fi genul care se adanceste zi si noapte in moda. Este ok sa fii bine ingrijita insa nu trebuie sa exagerezi din acest punct de vedere. Barbatilor le plac femeile aventuroase si amuzante in ciuda credintelor contrare. O astfel de femeie va da pe spate majoritatea reprezentantilor sexului tare.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.