Ce spune data nuntii despre casnicia ta

Asa cum data nasterii iti poate influenta viata, ziua nuntii iti poate influenta casnicia. Iata ce spun specialistii AstroTwins (fondatorii site-ului Love Zodiac), despre fiecare zodie in parte.Daca ai facut nunta in zodia Berbecului, ai parte de multa spontaneitate in relatia de cuplu. Partenerii sunt independenti in relatie si, cu toate acestea, de nedespartit. Relatia este "condimentata" periodic cu iesiri romantice, cine-surpriza etc.Taurul este extrem de senzual, iar daca ai facut nunta in aceasta zodie nu-ti va fi frica sa cauti luxul. Mariajele din zodia Taurului sunt solide si combina elementele traditionale si conservatoare cu cele nonconformiste.Gemenii comunica mult, asa ca cei care au facut nunta in zodia Gemenilor vor avea parte de multa comunicare. Dialogul este cheia reusitei mariajului lor. Nu sunt excluse elementele usor excentrice, precum cursuri de bucatarie exotica, lectii de surf sau skydiving in doi.