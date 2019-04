Cele mai puternice citate motivationale din toate timpurile

“Sunt doua moduri in care poti sa-ti traiesti viata. Unul in care sa crezi ca nu exista miracole si altul in care sa crezi ca totul este un miracol”. Albert Einstein”Dilema nu este daca ne putem schimba, ci daca ne putem schimba indeajuns de repede” Michelle Obama“Daca nu poti sa zbori, alearga. Daca nu poti sa alergi, mergi. Daca nu poti sa mergi, taraste-te. Insa, indiferent ce faci, mergi inainte”. Martin Luther King Jr.„Probabil cea mai proasta calitate a mea este ca devin extrem de pasionata de ceea ce cred eu ca este corect”. Angela Merkel“Scopul vietii este sa o traiesti, sa gusti experientele din plin, sa mergi inainte fara teama de necunoscut”. Eleanor Roosevelt”Alegerile pe care le facem sunt cele care ne caracterizeaza cel mai bine, mai mult decat o fac abilitatile noastre”. Hillary Clinton“Cea mai mare reusita este sa fii tu insuti intr-o lume care incearca in continuu sa te faca altceva decat esti”. Ralph Waldo Emerson“Toata lumea vrea sa mearga cu tine cu limuzina, dar ceea ce cauti tu este acel cineva care sa ia autobuzul cu tine atunci cand limuzina se strica”. J.K. Rowling“Este dificil sa gasesti fericirea in tine insuti, insa este imposibil sa o gasesti in alta parte”. Arthur SchopenhauerCiteste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.