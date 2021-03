Cele patru tipuri de atasament Care e al tau?

In psihologie, cand se vorbeste despre dragoste, se vorbeste implicit si despre tipurile de atasament. Fiecare dintre noi corespundem unui anumit tip de atasament, care e strans legat de felul cum am interactionat cu parintii in copilarie. Totusi, asta nu inseamna ca daca ai un anumit stil de atasament, vei ramane toata viata doar in acea zona. Acesta poate evolua odata ce si tu te descoperi si schimbi anumite aspecte la tine. Iata care sunt cele patru tipuri de atasament in dragoste:Persoanele care au acest tip de atasament sunt un partener ideal: sunt deschise sa vorbeasca despre emotiile lor si ii ofera partenerului libertate totala. Acesti oameni tind sa se implice in relatii sincere, iar ambii parteneri pot prospera intr-un ritm sanatos. Ei inteleg importanta comunicarii si reusesc sa creeze un mediu stabil care sa-i ajute in deciziile si actiunile lor.Desigur, acest tipt de atasament suna a perfectiune, dar asta nu inseamna ca acesti oameni nu au parte de conflicte si zile proaste in viata lor amoroasa, exact ca si ceilalti. Ceea ce ii diferenteaza de restul, insa, este inteligenta lor emotionala, care ii ajuta sa-si exprime sentimenetele intr-un mod eficient si sa-si rezolve problemele, in loc sa isi atace partenerul. Ei sunt niste oameni foarte rezistenti, care inteleg cum sa treaca peste obstacole cu grija si constiiinta de sine.Acest tip de oameni tind sa romantizeze dragostea, pentru ca le e mai usor sa formeze o legatura fantezista cu cineva decat sa fie ancorati in realitate. De multe ori, sunt atrasi de parteneri pe care ii pot salva sau in unele cazuri, care ii pot salva pe ei. Ei pot fi solicitanti, obsesivi si dependenti. De cele mai multe ori, sunt inclinati sa supraanalizeze lucrurile, sa aiba schimbari de dispozitie. Frecvent, ei confunda relatiile turbulente cu pasiunea. Sunt nesiguri, nu au incredere in sine si inca nu s-au descoperit cu adevarat. Cel mai probabil, in copilarie au crescut fara limite sanatoase si fara indrumare spre hranirea propriei individualitati.Sunt emotional distanti in relatii. Dau impresia ca sunt independenti, autosuficienti si ca evita intimitatea. Se distanteaza de partenerul lor si resping ideea de a fi vulnerabili in preajma acestuia. Daca partenerul ii ameninta ca ii va parasi, ei au capacitatea de a-si controla emotiile si de a se preface ca nu le pasa. Dar independenta extrema nu e decat o iluzie pentru ca oamenii au nevoie de interactiunea cu ceilalti pentru a supravietui. Ca rezultat, cei cu acest tip de atasament au extrem de putine relatii apropiate cu ceilalti.4.Acesti oameni sunt un mix delicat dintre implicare si distanta. Se tem sa se apropie prea mult sau sa fie prea distanti fata de partener. Sunt imprevizibili si de multe ori se simt coplesiti de emotiile lor. Ei inteleg ca pentru a crea o legatura cu cineva e nevoie de apropiere, insa in momentul cand cineva se apropie prea mult de ei, acestia ii ranesc. Se tem de abandon, dar le este foarte greu sa aiba incredere in partener si sa se bazeze pe acesta. Coflictul interior cu care se lupta este intre a-si dori intimitate si intre a-i rezista. Ca rezultat trec prin multe multe stari de incertitudine intr-o relatie. Se agata de partenerul lor cand se simt respinsi si, daca nu sunt atenti, pot sfarsi intr-o relatie abuziva. La fel ca si in cazul atasamentului nesigur - evitant, acesti oameni au foarte putine relatii apropiate.Un atasament nesigur poate fi cauzat inca din copilarie din urmatoarele cauze :- Neglijare emotionala sau abuz emotional: copilului i s-a acordat prea putina atentie sau deloc- experiente traumatizante - atitudinea rece a mamelor ( depresia postmaterna poate declansa distanta dintre mama si copil )- Separarea de parinti la o varsta frageda sau schimbarea frecventa a bonelorDupa cum se vede, stilul de atasament securizant este considerat cel sanatos, si care se dezvolta in copilarie, intr-un mediu echilibrat, calm si unde ne sunt asigurate sentimentele de siguranta. Prin urmare, stilul de atasament spre care ar trebui sa tindem ar fi acesta. Vestea buna, este ca da, stilul de atasament poate fi schimbat.Este important sa ne cunoastem propriul stil de atasament pentru a fi constienti de punctele forte dar si de cele slabe pe care le avem. Odata constientizat si asumat tipul de atasament pe care il avem, ne putem orienta spre unul mai sigur.Daca ai un tip de atasament nesigur, uneori el poate fi schimbat spontan, in urma interactiunii repetate cu persoane cu un stil de atasament securizant, iar alteori, el poate fi schimbat in urma procesului de constientizare si introspectie. In cazul persoanelor care nu stiu sa-si identifice punctele forte sau slabe sau care se simt dezorientate, este indicat sa apeleze la ajutor specializat. Astfel, terapia le poate ajuta sa se inteleaga mai bine. In astfel de cazuri e nevoie de ajutor, pentru a afla de ce te comporti intr-un anumit fel sau de ce simti intr-un anumit fel.La sedintele de terapie vei putea sa analizezi experientele din copilarie care ti-au declansat tipul de atasament pe care il ai, sa identifici tiparele emotionale si sa dezvolti noi moduri de relationare cu cei din jur, creandu-ti relatii mai sanatoase. O persoana care este pe drumul cunoasterii de sine, isi poate identifica propriile nevoi si carente si isi poate justifica si intelege propriul comportament dar si al celor din jur. Astfel, ea reuseste sa isi controleze emotiile si deprinderile si sa ramana conectata la realitate, in loc sa proiecteze.