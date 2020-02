Citate despre iubire. Cele mai frumoase 60 de citate despre dragoste

“Singurul lucru bun de care ne agatam in viata este partenerul”. (Audrey Hepburn).“O iubire care nu suporta confruntarea cu realitatea nu-i iubire. Iar in acest caz, neputinta de a iubi este privilegiul inimilor nobile”. (Albert Camus)“Am nevoie de tine, asa cum inima mea are nevoie de puls” (vers al trupei OneRepublic)“Exista doua feluri de a-ti dovedi iubirea pentru o femeie. Fie te casatoresti cu ea daca este libera. Fie o respecti daca nu este”. (Alexandre Dumas)“Daca stiu ce este dragoste, este din cauza ta” (Hermann Hesse)“Nu este greu sa te indragostesti. Este greu sa-ti declari dragostea”. (Alfred de Musset)“Unde este iubire, acolo este viata”. (Mahatma Gandhi)Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.