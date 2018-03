Contactele sexuale nu s-au schimbat foarte mult de-a lungul timpului, insa metodele contraceptive au evoluat. Nu sunt putine cazurile in care se poate intampla sa ai nevoie de o, fie pentru ca prezervativul a iesit sau s-a rupt, ai uitat sa folosesti o alta metoda contraceptiva sau pur si simplu a fost un accident.Pilula de a doua zi poate preveni sarcina dupa un contact sexual neprotejat sau daca metoda contraceptiva pe care o folosesti a esuat. Pastilele contraceptive sunt destinate femeilor aflate la varsta fertila. Mai mult decat atat,poate fi luata oricand in timpul ciclului menstrual si atunci cand esti pe cale de a avea ovulatie - adica atunci cand exista riscul cel mai mare sa ramai insarcinata.Cu cat mai repede cu atat mai bine! Nici o pilula contraceptiva de urgenta nu are eficacitate 100%, de aceea, recomandam administrarea acesteia cat mai repede posibil dupa contactul sexual neprotejat, dar nu mai tarziu de 120 de ore (5 zile) de la acesta.Ca orice medicament,poate provoca reactii adverse cum ar fi cefaleea, greata si cicluri menstruale dureroase. De regula, aceste pilule sunt bine tolerate, iar rata de aparitie a reactiilor adverse este scazuta. Daca totusi va simtiti rau dupa ce ati luat o pilula ce contine aceasta substanta activa, puteti gasi mai multe sfaturi si informatii aici Va recomandam sa cititi cu atentie prospectul pilulei de a doua zi. In cazul in care sunteti nevoita sa folositi o, aveti in vedere faptul ca aceste metode nu previn si nu trateaza infectiile cu transmitere sexuala. Pentru a nu ajunge, totusi, in aceasta situatie, avem cateva sfaturi pentru tine chiar aici Contraceptia de urgenta a evoluat. Pilula de a doua zi actioneaza prin intarzierea eliberarii ovulului, iar tu poti fi linistita ca nu vei ramane insarcinata, daca nu iti doresti asta!