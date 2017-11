Cum devii super atractiv pentru persoanele din jurul tau

Este important sa ai o atitudine care sa arate incredere. Ca sa fii carismatic, trebuie sa dai dovada de incredere. Trebuie sa ai curaj sa iei decizii, sa fii increzator in fortele proprii, sa iti sustii ideile.O atitudine plina de incredere denota si persoanele care au grija la postura. Trebuie sa stai intotdeauna cu spatele drept, sa ai privirea inainte, sa privesti in ochi interlocutorul atunci cand vorbesti cu el, este o atitudine care arata ca ai incredere in fortele proprii.Ca sa atragi persoanele din jurul tau este nevoie sa ai o atitutdine pozitiva. Un zambet poate sa schimbe totul, este important sa zambesti, chiar daca nu ai cea mai fericita zi. Zambetul nu numai ca ii atrage pe celilalti, insa te ajuta si pe tine sa ai o stare de spirit mai buna. Asadar, nu uita de importanta pe care o are zambetul!O persoana care stie sa ii atraga pe cei dn jur, care s eface intotdeauna placuta si care are succes nu este, in niciun caz, o persoana care se vaita si se plange, chiar si atunci cand problemele sale sunt unele mici.Indiferent ca faci haz de necaz sau ca povesteti o intamplare obisnuita, incearca sa strecori cate o gluma in discursul tau, pentru ca umorul are un rol important in comunicare. De asemenea, umorul te poate ajuta sa detensionezi o stare conflictuala, indiferent daca esti acsa sau la serviciu.O alta calitate a oamenilor carismatici este aceea ca stiu sa ii asculte si pe ceilalti, nu acapareaza discutia. Ei au intotdeauna cate o vorba buna atunci cand cineva se afla intr-un necaz. Nu se pun numai pe ei pe primul loc, ci le acorda atentie si celor din jur. Persoanele care stiu sa sculte le dau, de asemene,a un sentiment d eincredere interlocutorilor.