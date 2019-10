Cum faci un barbat sa se indragosteasca iremediabil de tine

Cu toate acestea, exista cateva strategii care functioneaza atunci cand vine vorba despre cucerirea unui barbat. Fetelor, luati notite. Iata cei 6 pasi care te vor ajuta sa cuceresti barbatul la care visezi si sa il faci sa se indragosteasca nebuneste de tine:Inainte de a enumera pasii care te vor ajuta sa il cuceresti, trebuie sa stii in primul rand care sunt gesturile sau vorbele ce pun barbatii pe fuga. Asadar, la prima intalnire nu ii spune ca deja il iubesti, nu vorbi despre planuri de viitor sau ca te vezi deja mireasa perfecta sau ca ai gasit numele copiilor. Toate acestea nu te vor face decat sa pari disperata, iar barbatul mult visat o va lua la goana. Orice femeie trebuie sa isi pastreze misterul, sa il faca pe barbat sa isi doreasca sa o descopere. In general, barbatii nu fac primul pas de teama respingerii, asa ca nu te speria daca este putin timid la prima intalnire.Inainte de a face orice pas, trebuie sa crezi in tine, inn farmecul tau si frumusetea ta. Barbatii adora femeile puternice, increzatoare in fortele proprii si in charisma lor.Nu te preface ca mananci ca o vrabiuta. Fii cat mai naturala, comanda-ti mancarea favorita si savureaz-o. Vorbeste sincer cu el. Nu are rost sa te prefaci ca esti altcineva. Niciun barbat nu isi doreste sa se indragosteasca de o minciuna.Toate femeile traiesc cu falsa impresie ca barbatii trebuie sa sune primii sau sa faca primul pas. Sunt timizi, asa ca nu astepta sa te sune, fa tu primul pas si arata-i ca esti interesata de persoana lui. Vei vedea ca astfel va fi si el incurajat sa te caute sau sa iti scrie.Nimeni nu doreste sa aiba in preajma persoane pesimiste, care mereu se plang si sunt nemultumite. Asadar, incearca sa ai discutii cu el despre lucruri pozitive.Demonstreaza-i de fiecare data ca esti o femeie echilibrata, independenta, care nu asteapta sa faca el toate lucrurile pentru voi. Arata-i ca poti face si tu foarte multe, din resurse proprii.Oricat de mult ti-ar placea un barbat incearca sa nu il transformi in centrul universului tau. Iesi cu prietenele, mergi la shopping si nu uita ca si tu ai o viata. In plus, orice barbat are nevoie de libertate. Ofera-i momente de respiro. Nu incerca sa il controlezei tot timpul si nu ii organiza viata.