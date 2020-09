Cum il faci sa ii fie dor de tine: 4 sfaturi care nu dau gres

Multe femei doresc să devină acea persoană de neuitat. Vor ca acel om care le-a captivat toata atentia si dragostea, să nu înceteze să se gândească la ele. Iata cateva sfaturi care te pot ajuta sa faci un barbat sa ii fie dor de tine si sa te iubeasca si mai mult:Primul sfat cheie pentru a face un bărbat sa ii fie dor de tine este încrederea in propria persoana. Persoanele care au incredere in ele se simt in siguranta si sunt mai atragatoare pentru cei din jur. In plus sunt o companie placuta. O femeie increzatoarea in propriile forte, care isi cunoaste talentele si calitatile, nu se teme niciodata ca va fi parasita. De aceea nici nu are tendinta de a-si sufoca partenerul.Dacă bărbatul care te interesează te vede ca pe o persoană încrezătoare, el va dori cu siguranță să fie aproape de tine.Pentru a face un om sa ii fie dor de tine, uită de gelozie. Este foarte important. Daca vrei sa ii arati ca esti interesata de el, nu trebuie sa il faci gelos. Gelozia arată de fapt nesiguranță și este un început prost pentru orice relație. Dimpotrivă, trebuie să construiești ceva solid: încrederea. De asemenea, dacă un bărbat nu te percepe ca fiind geloasa, este mai probabil să-i fie dor de tine și să facă tot posibilul să fie în preajma ta.Ceva care poate îndepărta complet de tine un barbat este sa se simta hărțuit. Mesajele continue, intrebarile agasante sau prezenta ta sufocanta il pot indeparta. Aceasta este o greșeală.Este incomod și ajunge să îi alunge pe bărbați în mod regulat.Dobândirea încrederii în sine, siguranta, autonomia și o stimă de sine sănătoasă, vor duce la stabilirea unor relații sănătoase și solide. Va fi mai ușor să atragi oamenii corecți în viața ta. Din acest motiv, trebuie să aveți întotdeauna angajamentul față de voi înșivă să vă căutați fericirea și să nu depindeți de un bărbat pentru a fi așa.