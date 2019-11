Cum sa arati spectaculos in lenjerie intima

Pare complicat? Handbag.com iti vine in ajutor cu cateva sfaturi esentiale, care te vor inspira sa scoti la lumina zeita sexy din tine.Indiferent daca ai la dispozitie 5 sau 50 de minute sa te imbraci dimineata, nimic nu te opreste sa transformi experienta intr-un ritual special, care sa te faca sa zambesti si sa te impulsioneze sa incepi ziua in forta. Aprinde o lumanare parfumata, pune-ti ceva muzica, maseaza-ti pielea cu ulei de corp sau aplica o crema revitalizanta si uita-te atent prin dulap ca sa alegi ce vei purta.Bucura-te din plin de aceste minute petrecute cu tine insati (nu te sfii sa si dansezi) si aminteste-ti ca esti frumoasa si te aranjezi pentru tine, nu de dragul barbatului din viata ta. Nu conteaza ce se va intampla peste zi (daca apuca sa te vada cineva in lenjeria ta trasnet sau nu) – ai inceput dimineata intr-un mod minunat!Negrul complimenteaza excelent orice nuanta de piele, subtiaza si e clasic si seducator, asa ca nu ai cum sa dai gres cu el. Pe de alta parte, albul nu poate fi purtat de catre oricine, mai ales daca planuiesti sa nu fii singura cand iesi din haine. Dupa ce iti faci ceva mai mult curaj (si ai timp sa mergi pe indelete la cumparaturi), probeaza si cateva piese de lenjerie intima in culori vesele, pastelate. Nu te opri doar la cele care ti se parfrumoase la prima vedere – nu ai cum sa stii ce iti vine bine pana cand nu incerci cat mai multevariante.E destul de complicat sa gasesti sutienul potrivit, dar merita tot efortul. Un sutien ales cu stil si cu pricepere iti va contura bustul, scotand la iveala rotunjimi care nu stiai ca exista. In plus, daca pieptul e bine sustinut si ridicat exact cat trebuie, vei arata mai supla si vei fi mai increzatoare in tine. Nu te grabi sa alegi doar modelele cu dantele, fundite, push-up sau mai stiu eu ce – cateodata, un sutien simplu si cochet e mai de efect decat toate brizbrizurile din lume. Si nu uita: sanii nu trebuie sa arate ca si cand ar fi striviti, asa ca alege cu atentie cupa, dar si bretelele (e obligatoriu sa fie de calitate).Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.