Cum sa cuceresti inima unui barbat

Cand se vorbeste despre cucerit inima unei femei gasesti o multime de sfaturi. Exista insa si femei care vor sa-si rasfete iubitul insa nu stiu de unde sa inceapa. Asadar, fetelor, iata ce trebuie sa faceti pentru barbatul inimii voastre.Un semineu adauga un strop de magie atmosferei si il poti folosi in favoarea ta. Pregateste o cina romantica la lumina lumanarelelor in fata semineului. Cel mai bine este ca tu insati sa gatesti. Cu siguranta ca il vei surprinde placut cu o astfel de initiativa.Cum te simti atunci cand te complimenteaza pentru faptul ca ti-ai schimbat rujul. Asa iti arata ca observa totul si ca este atent la tine. Acum este momentul in care trebuie sa-i intorci favorul. Complimenteaza-l pentru culoarea tricoului pe care il poarta, cum ii sta parul ori cum te face sa te simti. Spune cu voce tare cel mai mic detaliu legat de el si cat de fericita esti ca sunteti impreuna. Scoate din el ceea ce are mai bun si priveste-l cum iti zambeste.Indiferent de cat de mult sustin oamenii ca personalitatea conteaza, ca frumusetea interioara este extrem de importanta, adevarul este ca iubim lucrurile care sunt atractive din punct de vedere vizual. Da, iubitul tau te iubeste neconditionat. Iti arata asta si cand esti imbracata intr-o pereche de jeans vechi si cu un tricou larg. Asta nu inseamna ca nu va aprecia daca te vei imbraca elegant. Ia-l prin surprindere si intampina-l cand vine acasa purtand cea mai frumoasa rochie de sifonier. Da-te cu rujul sau favorit si machiaza-te ca si cum te-ai intalni cu un print. Cu siguranta ca barbatul tau va fi incantat de gestul tau.