Cum sa fii din nou TU dupa o despartire

Foarte multe persoane te incurajeaza sa treci peste ruptura, insa uita de cel mai important aspect: regasirea noastra dupa o despartire. Diane Barth, psihoterapeut, a dezvaluit, pentru Psychology Today, ca relatiile amoroase, indiferent ca este vorba despre o casnicie sau despre o relatie, reprezinta una dintre cele mai stresante aspecte din viata noastra, indiferent de varsta.Studiile au aratat ca persoanele care nu sufera in mod normal de depresie pot experiementa simptomele acestei afetiuni dupa o despartire, in special in perioada adolescentei.Sfarsitul unei relatii de iubire, cu o persoana pe care o credeam speciala, este o perioada stresanta si dureroasa. Ne poate crea senzatia ca viata noastra este pierduta si ca ne pierdem identitatea. Acesta este motivul pentru care Diane Barth spune ca, intelegand aceasta pierdere a identitati noastre, putem lucra cu noi insine pentru a o recupera. Acest fenomen poate aparea atat la cel care incheie relatia, cat si la cel care trebuie sa isi asume decizia celuilalt.Pierderea identitatii poate aparea indiferent ca a fost o relatie de scurta sau lunga durata. Nu pierdem doar acel sentiment asupra identitatii noastre, ci si al continuitatii noastre.Nu este vorba despre faptul ca relatia de cuplu ne-a definit, ci de faptul ca ne-a adaugat identitate, ne-a adus prieteni, iar cand aceasta legatura se termina, este ca si cum ar indeparta si o parte din viata noastra, deoarece acei oameni noi ne trateaza altfel si este ca si cum ceva ne va lipsi. Psihoterapeutii explica ca identitatea noastra este ceva care curge. Adica nu avem un singur mod de a fi, dar avem mai multe stari.Studiile in neurostiinta si dependenta au aratat ca sentimentul nostru de identitate este delimitat de contextul altora. De aceea, intr-un cuplu simtim ca celalalt scoate la lumina tot ceea ce este bun din noi insine si ne arata lucruri despre personalitatea noastra, pe care nu le cunosteam. Cealalta persoana nu ne transforma, dar interactiunea cu acea persoana scoate la suprafata diferite aspecte ale personalitatii noastre. Asta se intampla in toate relatiile, nu numai in cele de cuplu.In timpul unei relatii, un partener ne sustine si cunoaste mai multe aspecte si parti ale personalitatii noastre, care ne ajuta sa fim impliniti, chiar daca noi constientizam la noi insine anumite parti care nu ne plac. Atunci cand aceasta relatie nu reuseste se datoreaza faptului ca partenerul nostru nu indeplineste aceasta necesitate a noastra. Odata ce apare despartirea, ne face sa ne simtim pierduti, dezorganizati, fara sens.Sentimentul de coerență este un sentiment care ne face să credem că totul are sens și că într-un fel lucrurile vor funcționa. Este format din trei factori, ideea că lucrurile pot fi înțelese, gestionate și că au sens. Când trecem printr-o despărțire putem pierde simțul coerenței, în cele din urmă se întoarce, dar cu noi componente ca urmare a relației și a defalcării acesteia.Acest sentiment de coerență este o piesă cheie în recuperarea unei pauze in dragoste. Ne-ar putea ajuta să ne gândim la ceea ce am învățat din întreaga relație, considerând pauza ca o oportunitate de creștere personală. Expertii spun că înțelegerea modului în care creștem și ne schimbăm pentru o despărțire nu îndepărtează tristețea, durerea sau sentimentele de pierdere, dar ne ajută să ne creștem rezistența si sa capatam experiența. La unii poate dura mai mult decât alții, dar când va veni acest timp (va veni întotdeauna), acea creștere va face parte din identitatea noastra pentru tot restul vieții.