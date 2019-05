Cum sa ierti? 6 tehnici concrete sa poti ierta mai usor. 2 rugaciuni puternice de iertare si dezlegare

“Iertare nu inseamna sa recunosti cine are sau nu are dreptate, iertare inseamna sa faci ceea ce este corect” – Maestrul Choa Kok SuiTehnicile de mai jos te ajuta in procesul de iertare si te invata cum sa gestionezi experientele neplacute din viata ta, pentru a putea continua sa traiesti si sa iubesti.“Cand doi oameni incearca sa fie apropiati, pot exista frictiuni. DRAGOSTEA este lubrifiantul, sub toate formele sale – ganduri de iubire, sentimente de iubire, cuvinte de dragoste, actiuni dragastoase” – Maestrul Choa Kok Sui Cateodata ne concentram atat de mult pe probleme si pe diferente, incat uitam de timpurile bune petrecute in compania prietenilor, rudelor, colegilor si, in loc sa ne simtim fericiti sirecunoscatori, incepem sa simtim insatisfactia si frustrarea. De cele mai multe ori, oamenii sunt raniti de catre cei dragi si mai putin de straini.Ca sa ierti, trebuie sa iubesti mai mult. Iubind vei fi mai deschis, mai intelegator, mai iertator. Ca sa-ti fie si mai usor, gandeste-te la cum actionezi cand copilul tau greseste ceva. Nu ai cum sa fii foarte furios, pentru ca il iubesti foarte mult. Si fiecare particica din iubirea pentru el, neutralizeaza furia pe care o poti resimti. Daca actionezi la fel si cu ceilalti, fie ca sunt rude, prieteni, colegi, de fiecare data cand esti iritat si frustrat din cauza lor, energia iubirii va actiona ca un lubrifiant si nu vor mai exista frictiuni. “Nu poti sa ierti fara sa iubesti!” – Maya AngelouCiteste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

