Cum sa impresionezi orice barbat la prima intalnire

Daca l-ai intalnit pe o retea de socializare sau un site de dating si ati interactionat pe platforme online, e timpul sa spui „da” invitatiei in oras. În functie de ceea ce iti doresti, o spargere a rutinei sau o relatie serioasa, incearca sa aduci cu tine la dating tot arsenalul de cucerire. Indiferent de intentie, daca vei face o impresie buna, te va mai cauta, iar acest lucru iti va valida valoarea si te va face mult mai increzatoare in tine insati.În plus, daca nu exista o atractie intre voi, poti castiga un prieten, mai ales ca barbatii au un alt mod de a filtra realitatea, iar o altfel de parere la ceea ce traiesti e binevenita. În primul rand, indiferent de finalitatea pe care o ai in minte, desi pornim de premisa ca ti-a atras atentia, comunicati extraordinar virtual si ai vrea ceva mai mult decat o simpla amicitie, nu incerca sa iti asumi un rol, important e sa fii tu insati.Nu avea asteptari nerealiste, nu vei fi nici in filmul „Closer”, in care intre doi necunoscuti exista un magnetism extraordinar, nici in serialul „You”, in care dragostea devine o obsesie, ci incearca sa iei totul ca atare.Chiar daca ai putea sa crezi ca un barbat e mai putin atent, nu-i subestima spiritul de observatie, asa ca ai grija cum te imbraci, verifica daca oja nu e sarita de pe unghii, daca radacinile parului vopsit sunt foarte crescute, si, mai ales, incearca sa adopti un comportament potrivit si sa eviti greseli colosale, cum ar fi aceea sa ii povestesti de la prima intalnire despre fostele tale relatii.Probabil ca ai sifonierul plin si, cu toate acestea, normal, ca orice Eva, nu ai cu ce sa te imbraci. Nu incerca sa adopti un stil care nu te reprezinta, sa te imbraciin conditiile in care tu porti zilnic tocuri si rochii. Vei avea nesansa de a parea stangace si de a transmite ca nu esti ok cu tine. Nu exagera cu eleganta, in ideea de a alege o tinuta sofisticata, daca va vedeti dupa job. Risti ca tu sa fii imbracata ca la o nunta, iar el sa vina in tricou si adidasi, ceea ce va crea o nota puternic discordanta intre voi.Trebuie sa alegi ceva care sa-ti stea bine, compatibil felului tau de a fi, dar si locului in care mergeti, precum si momentului zilei. Mizeaza mult pe accesorii, vor atrage privirea si, astfel, vei crea puncte de accent. Daca nu ai acest, alege un model de ceasuri dama de calitate, care sa iti placa foarte mult, in locul mai multor bijuterii. Astfel, s-ar putea ca el sa „scaneze” ceea ce ai la mana si sa omita faptul ca sub fondul de ten ti-ai ascuns mai multe imperfectiuni.Nu incerca sa adopti un machiaj cu care nu esti obisnuita, strident. În primul rand, oricat de mult ai crede contrariul, barbatii prefera naturaletea, ba chiar fac glume intre ei pe seama straturilor groase de fond de ten la care recurg multe femei. Cum e vara, iar soarele iti poate da batai de cap, poti sa recurgi doar la un bb cream cu factor de protectie SPF, mascara si un gloss.Daca ai pete pigmentare si cosuri, poti folosi un fond de ten, dar, alege unul cu o textura mata, care sa nu dea acel aspect lucios tenului. Foloseste ruj rosu doar daca e seara si daca nu ai un machiaj puternic in zona ochilor. Renunta la fard sau efectiv accentueaza-ti ochii cu ajutorul unuia discret, in nuante de maro si bej.Daca deja ati stat de vorba cu orele pe internet, firesc ar fi sa puteti relua cu lejeritate ceea ce ati inceput sa discutati pe retelele de socializare sau la telefon. Chiar daca vei avea tendinta sa monopolizezi discutia, incearca sa il asculti si sa nu il intrerupi in timp ce iti povesteste ceva. Întreaba-l despre pasiunile lui, locul de munca, prieteni, orice barbat va fi receptiv la asemenea provocari. La randul tau, impartaseste-i intamplari amuzante care te-au avut ca protagonista, creeaza o atmosfera destinsa, dar, pastreaza si o nota de mister.Sursa foto: unsplash.com