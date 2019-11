Cum sa nu il urasti pe fostul iubit chiar daca ti-a frant inima

Psihoterapeutul Jennice Vilhauer, a explicat pentru Psychology Today, ca rana unei tradari amoroase sau a unei infidelitati, cere timp pentru a se vindeca, chiar daca relatia s-a incheiat. Acest lucru se datoreaza faptului ca ne agatam de furie si de resentimente, stari care ne fac toxici si ne impiedica sa mergem inainte. Cum trebuie insa sa actionezi dupa o despartire, astfel incat sa nu il urasti pe fostul. Jennice Vilhauer sugereaza ca exista patru pasi in acest caz. Iata care sunt acestia:Furia este o emotie negativa, care ne streseaza si ne deranjeaza. Psihologii spun ca oamenii buni nu se supara. Mai mult, furia ne face sa capatam comportamente ciudate, autodistructive.Primul pas pentru a scapa de aceasta furie este sa acceptam situatia in care ne aflam. Atunci cand cineva te trateaza urat, ai tot dreptul sa te infurii, insa aceasta emotie nu este sanatoasa pentru respectul de sine. Trebuie sa intelegi ca aceasta furie a aparut tocmai pentru ca nu te aflai intr-o relatie potrivita.Aceasta exprimare poate fi o sabie cu doua taisuri. Trebuie sa fim foarte atenti atunci cand ne exprimam nemultumirile fata de cineva pentru a nu regreta mai tarziu cele spuse.Jennice Vilhauer spune ca exista modalitati sanatoase pentru a ne exprima nemultumirile si ca trebuie sa cautam calea pozitiva pentru a ne elibera de furie.Pot exista momente in care iti poti exprima furia direct catre o persoana, dar cand vine vorba despre fostul partener, iar relatia s-a incheiat, vindecarea de care ai nevoie este pentru tine, nu pentru cealalta persoana.Asadar, nu este recomandat sa ii impartasesti fostul iubit furia. Cel mai bine ar fi sa scrii o scrisoare cu toate gandurile ce te macina in privinta lui. Sa scrii in detaliu tot ceea ce simti. Nu trebuie insa sa ii trimiti aceasta scrisoare. Aceasta are rolul doar te elibera de stres si de furie. Dupa ce ai scris, fa ceva distractiv sau care te relaxeaza, ori arata scrisoarea unei persoane de incredere cu care poti discuta.Ceea ce spune sau face o persoane nu este despre tine. Astfel, daca partenerul tau a fost infidel nu inseamna ca tu ai facut ceva rau, ci doar a fost decizia lui. Nu trebuie sa te invinovatesti pentru alegerile celorlalti. Invata sa dai drumul furiei si sa nu te invinovatesti pentru greselile altora. Invata sa ierti. In primul rand pe tine, apoi pe ceilalati.Nimeni nu este perfect. Nu iubirea te-a ranit, ci te-a ranit cineva care nu stie sa te iubeasca.Vindecarea ranilor emotionale nu este aceeasi cu vindecarea ranilor fizice. Ambele necesita timp, insa procesul de vindecare este diferit. Incojoara-te de oameni carora le pasa de tine dupa o despartire. Nu uita ca oricat de dificila ar fi o experienta, exista intotdeauna ceva ce putem invata si ne va ajuta sa avem o viata mai buna. De asemenea, nu trebuie sa uiti ca intotdeauna este mai bine sa fii singur decat cu o persoana care nu stie cat de valoros esti.