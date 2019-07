Cum sa te transformi intr-o bomba sexy pentru iubitul tau

Iata 10 pasi usori care poate aduce la suprafata, bomba sexy ascunsa in tine astfel incat toate capetele sa se intoarca dupa tine:Mai mult este intotdeauna mai bine cand este vorba de parul unei femei sexy. Foloseste bigudiurile calde si intre timp ocupa-te in liniste de machiaj. Dupa ce ai terminat, indeparteaza bigudiurile si ciufuleste-ti putin parul astfel incat sa capete volum, cu bucle usor dezordonate. Apoi da cu fixativ pentru a conferi rezistenta coafurii.Asigura-te ca sprancenele tale sunt bine ingrijite, arcuite perfect. Sprancenele trebuie sa inceapa din coltul interior al ochiului si sa se incheie in coltul opus, deasupra genelor. Pentru arcuire, idealul ar trebui sa se situeze deasupra irisului. Arcuirea perfecta ar trebui sa-ti scoata ochii in evidenta si sa-ti defineasca fata.Aplica o crema hidratanta pe fata si un fond de ten care uniformizeaza pielea, urmata de o pudra translucida pentru a masca ridurile.Aplica o crema iluminatoare care sa-ti lumineze pometii. O poti aplica si pe pleoape pentru o privire super sexy.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.