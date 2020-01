Cum sa-ti gasesti iubirea pe Internet: 10 sfaturi pentru intalnirile online

Inainte de a gasi un partener, trebuie sa decizi exact ce anume cauti. Fa o lista cu calitatile, atributele, interesele, telurile, hobby-urile etc. pe care le cauti la o persoana. Aminteste-ti ca tucauti pe cineva care sa-ti impartaseasca visurile si stilul de viata.S-ar putea sa crezi ca programul tau nu are importanta, dar ar putea fi un factor decisiv in gasirea partenerului ideal. Compatibilitatea stilurilor de viata este importanta, pentru a evita conflictele. Chiar daca ai un stil de viata mai zbuciumat sau unul mai sedentar, intalnirile online sunt perfecte in ambele situatii.ieCand gasesti un partener, cheia este sa te intrebi ce fel de relatie iti doresti. Vrei doar niste intalniri casual? Vrei o relatie pur sexuala sau una de lunga durata? Marele beneficiu alintalnirilor online este ca poti clarifica acest aspect chiar inainte sa te intalnesti propriu-zis cu cineva.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.