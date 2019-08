Cum sa-ti revii dupa o despartire

Nu exista vreun leac miraculos pentru inimile ranite ori vreun secret bine pazit despre cum sa-ti pui viata in ordine cat mai curand – fiecare face asta in ritmul lui si asa cum crede ca e mai bine. Insa nici sa depui armele si sa te abandonezi cu totul regretelor nu e sanatos.WomensHealth.com vine cu cateva sfaturi care te pot scoate din amorteala, ajutandu-te sa treci in cele din urma peste durere.Nu ti-o spune doar psihologul, ci si neurologii: stiinta arata ca, atunci cand te vezi sau vorbesti cu barbatul de care esti indragostita, chiar si dupa ce relatia dintre voi s-a incheiat, organismul reactioneaza intr-un mod care nu face decat sa iti alimenteze dorinta. Nu e vorba doar de angoasa emotionala; chiar si alcatuirea ta biologica te face sa tanjesti dupa fostul partener, asa ca e mai bine sa eviti orice intalnire cu el pentru o perioada de 30 si pana la 90 de zile.Vei fi tentata sa intri macar din cand in cand pe profilul lui si sa-i urmaresti postarile, dar adevarul e ca nimic din ce-ai putea vedea acolo nu o sa-ti faca bine. Incearca sa stai departe de Facebook sau alte platforme de socializare unde aveti prieteni comuni. In loc sa „vanezi” cate o veste despre el, impune-ti sa iesi din casa si sa-ti ocupi timpul si mintea cu altceva. Intalneste-te cu amicii, chiar si atunci cand nu ai chef de vorba si ai prefera sa fii singura: sa ai companie in astfel de momente e cel mai bun mod de a-ti distrage atentia si de a incepe vindecarea.Oricine a trecut vreodata printr-o despartire stie ca nu exista nimic mai terapeutic decat sa stai cu prietena ta cea mai buna la o cafea sau la un pahar de vin, discutand pe indelete despre ce s-a intamplat si despre cum te afecteaza intreruperea idilei. E un mod foarte benefic de a-ti lamuri sentimentele si de a incepe sa le faci fata. In plus, consolarea cuiva drag, care sa fie de partea ta, te ajuta sa depasesti momentul de criza. Totusi, nu-ti petrece fiecare zi suspinand dupa ce ai pierdut si analizand pe toate partile esecul tau amoros. Descarca-ti sufletul cand simti nevoia si apoi concentreaza-te pe lucrurile frumoase din viata ta.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.