Cum transformi o prietenie intr-o relatie romantica

Inainte de orice, fa o introspectie si gandeste-te la relatia voastra de pana acum si la cum te face el sa te simti: esti dispusa sa devii vulnerabila in fata lui? Te simti in siguranta sa-i impartasestianumite lucruri fara teama de a fi respinsa sau de a cadea in ridicol? Daca raspunsul tau este „da" la toate aceste intrebari, e un semn bun ca poti sa iei taurul de coarne, asa ca fii sincera inlegatura cu atractia dintre voi.Discuta cu el despre modul in care va petreceti timpul. Cat de compatibili sunteti? Sunteti amandoi mai retrasi, meditativi, si va place sa stati in casa, la un film sau cu o carte buna, ori,dimpotriva, va place zgomotul, agitatia, iesitul in club, miscarea? Sigur, opusurile se atrag, dar e bine sa gasiti cat mai curand o cale de compromis, pentru ca altfel relatia nu va rezista.