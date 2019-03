Cuplurile se cearta de 312 ori pe an: cel mai des joia la ora 20.00

Certurile pornesc cel mai des din cauza alegerii programelor TV sau a prosopului ud lasat pe pat, scrie Daily Mail. Potrivit studiului, 1 din 5 britanici au marturisit ca aceste motive a fost chiar un motiv serios de despartire.Potrivit sondajului realizat pe 3.000 de adulti online, de betterbathrooms.com, femeile sunt mult mai sensibile la obiceiurile proaste ale celuilalt. Bucataria e unul dintre terenurile preferate de "bataie", mai ales pe teme de curatenie.Desi par in general mai relaxati in relatii, se pare ca barbatii sunt cei care se gandesc cel mai des la despartiri. Acestia si-ar parasi partenera chiar din motive banale: in special pentru ca trebuie sa isi astepte iubita sa se pregateasca pentru a pleca in oras.Alte motive care produc cearta in cuplu sunt paharele murdare imprastiate prin casa si servetelele folosite care impanzesc locuinta sau faptul ca nu exista hartie igienica la toaleta.Iar 8 din 10 persoane recunosc ca adesea se trezesc strangand in urma celuilalt, mai degraba decat sa-l bata la cap, scrie ziare.com