Daca il alinti asa pe iubitul tau te va iubi pentru toata viata. Iata ce spun psihologii

Iata ce spun psihologii in aceasta privinta:Faptul că il consideri pe partenerul tau un iubit și prieten înseamnă că dragostea față de el este dezinteresată și că, pe măsură ce trec zilele, sentimentele pe care le aveti sunt mai puternice. Este cineva pentru care simți admirație care te inspiră, te susține.Intr-o relatie, prietenia este extrem de importanta si daca il consideri pe partenerul un prieten relatia depaseste dorinta fizica. In momentul in care o legatura amoroasa se bazeaza pe prietenie, partenerii sunt deschisi unul fata de celalalt si isi pot impartasi cu usurinta atat bucuriile, reusitele, cat si necazurile.De cele mai multe ori, cuplurile se despart deoarece intra intr-o etapa a obisnuintei si dispare dragostea romantica dintre ei. Asta inseamna ca le dispare dorinta bazata pe atractia fizica, a dorintei de a se saruta, de a se atinge si de a avea relatii intime. Astfel, in cele mai multe situatii cuplurile ajung sa se desparta cand nu mai este atractie fizica.Pentru a-l face pe partenerul de viata sa te iubeasca toata viata trebuie in primul rand sa il numesti prieten. Sa stii ceea ce ii place, care sunt hobby-urile si dorintele sale! Dar toate astea pot dura ani. Odată ce a devenit soțul tău, e timpul să știi cat mai multe despre viața sa din trecut, care sunt visele sale! Și, bineînțeles, veți descoperi foarte multe lucruri.Apoi vine testul focului, deoarece vor fi momente in care iti vei da seama daca puteti fi cu adevarat prieteni. Si iti vei da seama de asta in momentele tensionante din cuplu, cand vei simti ca nu il mai suporti, insa iti doresti sa fie langa tine pentru ca el te sprijina in cele mai grele momente din viata.Asadar, dragostea adevarata inseamna in primul rand prietenie, si nu dorinta, sustin expertii in relatii.