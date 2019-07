De ce divortul este cea mai buna solutie intr-o relatie toxica

Va prezentam in continuare, 6 motive pentru care divortul este cea mai buna solutie in cazul unei relatii toxice, precum si care sunt efectele devastatoare pe care le are o relatie nefunctionala asupra copiilor cuplului.Cand esti casatorit, instinctiv stai departe de persoane de sex opus pentru a nu-ti face partenerul gelos. In acest fel, ratezi sansa de a-ti face cunostinte si prieteni noi. Cand ramai intr-o relatie nefunctionala, iti refuzi dreptul de a intalni un partener care sa ti se potriveasca mai bine, deci iti refuzi sansa de a fi fericit.Daca stai prea mult timp intr-o relatie toxica, starea emotionala se va degrada. Vei incepe sa ai senzatia ca iti pierzi mintile. Iti amintesti de hobby-urile tale, de acele obiceiuri care iti faceau o placere maxima? Daca in acest moment nu te poti bucura de ele, daca actualul partener nu te sustine sa devii o persoanamai putenica, mai buna, inseamna ca nu ai viata pe care o meriti. Un divort iti va da posibiltatea sa cresti, iar energia pe care o irosesti intr-o relatie nefunctionala o poti utiliza in activitati care sa-ti faca placere.Un mariaj functional contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a partenerilor. Insa, daca relatia este toxica, unul dintre parteneri (de regula cel nefericit in relatie), va incepe sa aiba probleme de sanatate din ce in ce mai mari. Studiile au confirmat ca un mediu ostil in casnicie produce daune fizice si psihice majore, conduce la aparitia dependentelor (bautura, droguri, medicamente etc.). Persoanele care nu sunt fericite in mariajul lor au un risc crescut de a face boli cardiovasculare, cancer, artrita, diabet, au un sistem imunitar scazut. Chiar si ranile minore se vindeca cu pana la40% mai incet.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.