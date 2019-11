De ce femeile inteligente se indragostesc de barbati toxici

Nu este usor de explicat de ce aceste femei, de la care ai avea asteptari foarte mari, ajung sa sufere in relatii si chiar raman foarte mult timp alaturi de barbatii nepotriviti, care doar le ranesc. Se pare insa ca nu este vorba despre slabiciune sau stima de sina scazuta, ci de trei mari factori decicisi. Iata care sunt acestia:Femeile inteligente nu se plang niciodata de greutatile pe care le intampina in viata. Mai mult, lucrurile sau situatiile dificile sunt o provocare pentru ele. Asa se intampla si in cazul relatiilor amoroase. Pentru ele, un barbat dificil, toxic, devine o tinta, o ambitie.Ele sunt obisnuite sa indeplineasca sarcini dificile, sa fie constante si au invatat ca angajamentul implica recompense, asa ca prespun ca aceasta atitudine va functiona si in relatii. In dragoste, ele nu prea tin cont de rationament si cred ca oricat de greu le-ar fi vor avea intr-un final rezultate.Femeile inteligente obisnuiesc sa dea si sa dea... si sa primeasca putin in schimb.Datorita puterii deosebite a femeilor inteligente, barbatii toxici sunt atrasi de ele. Vorbim despre barbati care sunt patologic egoisti, narcisisti si cauta femei care au multe de oferit, a explicat Bobbi Palmer, colaborator al Huffington Post. Barbatii narcisisti, de exemplu, cauta o persoana care sa le amplifice egou-ul. Au nevoie de cineva calm si puternic, care sa aiba grija de ei, de cineva empatic, dar in acelasi timp inteligent.Sexul bunDragostea poate fi foarte inselatoare, mai ales cand avem parte de un sex bun cu partenerul. Femeile ar trebui sa fie insa foarte atente cand intra intr-o relatie, deoarece barbatii toxici nu isi arata la inceput partea negatiba si obisnuiesc sa fie iubitori, tandri si sa creez impresia ca au obiective comune. In plus, femeile inteligente au tendinta sa creada ca pot rezolva totul, orice situatie, de aceea ajung sa ramana prea mult timp in relatii toxice, care le aduc doar suferinta. Barbatii toxici stiu ca pot manipula o femeie cu timpul, mai ales daca aceasta a inceput sa aiba sentimente pentru ei. Femeile sunt atrase si ele la randul lor de barbatii misteriosi, iar misterul este un mecanism natural al acestui tip de barbati.