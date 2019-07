De ce insala barbatii? Punctul 5 e ULUITOR!

Unii barbati sunt speriati de-a dreptul de ideea ca pot deveni intimi cu cineva si atunci insala doar ca sa se puna deoparte de ideea unei relatii serioase cu o femeie anume. In capul lor, daca insala, se pun pe ei insisi deoparte de ideea de a fi vreodata raniti sufleteste. Si in capul lor totul capata sens…Unii barbati nu mai sunt multumiti de nivelul intim al propriei relatii in care se afla si atunci incep s-o caute in alta parte. Multe cupluri incep sa aiba probleme de comunicare o data cu trecerea timpului si in acel moment dispare si intimitatea. Barbatii nu renunta la ea complet si ocauta in alta parte.Stim cu totii cum merge: la inceput nu ne saturam unul de celalalt, dar dupa o vreme… se instaleaza plcitiseala. Barbatii, insa, se impaca mai greu cu ideea si incep sa caute in alta parte.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.