De ce insala femeile? Top 5 motive care le imping catre infidelitate

In cadrului unui studiu, mai multe femei au dezvaluit motivele care le imping catre infidelitate. Majoritatea dintre noi am invatat ca intr-o relatie exista loc doar pentru doi, iar persoana de langa noi ar trebui sa ne satisfaca nevoile de langa noi. Insa asa cum barbatilor le lipseste ceva si femeile pot sa aiba insatisfactii in relatii.Studiile efectuate pe această temă au relevat că între 10% și 20% dintre bărbați și femei în relații monogame își vor înșela partenerul la un moment dat in viata. In plus, numărul bărbaților și femeilor necredincioase este aproape similar, doar ca femeile sunt mai discrete. Ceea ce este insa foarte important de subliniat este faptul ca motivele care duc la infidelitate variaza considerabil la barbati si la femei.Femeile ajung sa isi insele partenerii mai mult din motive emotionale si chiar se pot indragosti de persoana cu care isi insala partenerul. Iata care sunt principalele motive pentru care femeile ajung sa insele:Orice femeie care simte ca este doar o gospodina, un sprijin financiar sau doar babysitter in loc de sotie sau iubita este mult mai vulnerabila sa insele. Odata ce apare in viata ei o persoana care o apreciaza pentru ceea ce este, aceasta ar putea cadea prada foarte usor infidelitatii.Femeile se simt mai apreciate si mai conectate cu partenerul lor prin interactiuni non-sexuale, precum mangaierile sau saruturile. Cand aceste lucruri nu se mai intampla, ele le cauta in alta parte. Pe langa infidelitate, aceasta lipsa de afectiune poate duce la vicii precum alcool, droguri, cheltuieli excesive sau tulburari alimentare.Atunci cand femeile petrec prea mult timp in casa, avand grija doar de copii, pot simti ca viata lor este lipsita de sens si au nevoie sa isi umple acest gol. Aceste sentimente sunt traite in general la femei ai caror parteneri sunt foarte mult timp plecati de acasa sau calatoresc mult.Acest lucru este delicat, deoarece cea mai mare parte a responsabilității nu este a cuplului, ci a ei înșiși. Are așteptări prea mari cu privire la relația pe termen lung, cuplul nu o îndeplinește și datorită narcisismului și imaturității emoționale, ea se așteaptă ca cuplul să facă totul prin magie.Când a fost suferită o traumă sau o situație de abuz în copilărie, se poate întâmpla ca pe măsură ce o femeie crește să dezvolte o dependență de sex sau să comită infidelitate după infidelitate. Aceste femei caută într-adevăr intensitatea emoțională, le lipsește stabilitatea și vor să-și umple golul inimii. Nu este o modalitate de a o rezolva, ar trebui să isi vindece inima și apoi să înceapă o relație romantică.