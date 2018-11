Doar femeile super-inteligente au aceasta rara trasatura

O femeie cu caracter nu va incerca niciodata sa para altceva decat ceea ce este cu adevarat. Ea isi va permite sa fie ea insasi in orice moment si stie mereu de ce are nevoie pentru a se simti implinita si in siguranta astfel incat sa nu ajunga sa isi ceara scuze pentru faptele ei. Iata

Intr-o lume in care din ce in ce mai multe cupluri divorteaza, in care din ce in ce mai multi soti se vad doar cateva ore pe zi, seara cand vin acasa, apar studii care confirma faptul ca dormitul in paturi separate si chiar in camere separate este benefic. Si chiar pe unii i-a salvat de la divort.