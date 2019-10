E dovedit stiintific: cuplurile care se imbata impreuna raman impreuna

In ce sens? Partenerii trebuie sa cada de acord daca ambii consuma sau nu alcool.Studiul, publicat in Revista de Gerontologie Seria B: Seria psihologica, a inclus intervievarea a 2.767 de cupluri, cu o medie de trai in comun de 33 de ani si s-a concentrat pe evolutia relatiei in timp. Daca un membru al cuplului bea si celalalt nu, este mai probabil ca legatura sa se deterioreze. Din motive inca neelucidate, femeile au fost cele care au raportat o rata mai mare de nefericire conjugala si inegalitate intre parteneri.Cercetatorii au ajuns la concluzia ca nu cantitatea de alcool consumata face diferenta, ci acordul de a face sau de a nu face acest lucru impreuna. Psihologii i-au intrebat pe membrii cuplului, separat, daca au consumat alcool, cat de mult au consumat si daca au considerat ca celalalt a fost „exigent, iritat sau excesiv de critic”. Acest fapt nu inseamna ca persoanele care au o problema cu alcoolul nu sunt benefice pentru partenerii lor sau pentru cei cu care traiesc in aceeasi locuinta.