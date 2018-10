Femeile casatorite cu barbati mai urati sunt mai fericite. Iata ce spune stiinta

Oamenii de stiinta de la Universitatea Estatal din Florida sustin ca acestia formeaza un cuplu perfect. Pentru a demonstra acest lucru, coordonatorii studiului au evaluat 113 perechi. Rezultatele studiului au aratat ca femeile casatorite cu barbati frumosi sunt non-stop stresate si ele de felul in care arata si incearca in mod constant sa piarda in greutate, pentru a arata cat mai bine. De exemplu, aceste femei au raspuns au declarat ca se simt vinovate dupa ce mananca mai mult si ca sunt terorizate de ideea de a lua in greutate.In consecinta, femeile casatorite cu barbati frumos sunt foarte stresate si preocupate de imaginea lor si se sunt mereu in competitie cu celalalte femei care ar putea fi interesate de sotii lor, care sunt foarte atractivi.In schimb, femeile casatorite cu barbati mai urati au declarat ca nu au simtit niciodata nevoia de a face eforturi supraomenesti pentru a slabi sau pentru a face exercitii fizice. In plus nu s-au comparat niciodata cu alte femei, de aceea s-au bucurat mereu de viata de cuplu.In urma acestor analize si raspunsuri, oamenii de stiinta au concluzionat ca femeile casatorite cu barbati mai urati sunt mai fericite.