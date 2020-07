Femeile nascute in luna iulie. De ce sunt speciale si ce au deosebit

Daca incepe sa se certe cu tine, nu te astepta sa vina inapoi cu ochii in lacrimi si sa-ti ceara iertare pentru ca niciodata nu se va intampla asta. De multe ori nu vei sti ce sa faci atunci cand esti impreuna cu o femeie nascuta in iulie. Nu vei putea sa o incadrezi in nicio tipologiecunoscuta de tine. Cand ploua afara se simte deprimata, insa odata cu iesirea soarelui ii apare si ei zambetul pe buze. Este o persoana total imprevizibila.Incercarea de a-ti da seama ce vrea este ca si cum ai incerca sa prevezi cum va fi vremea pentru urmatoarele doua luni. Insa acest lucru nu este posibil intrucat sunt prea multi factori instabili care trebuiesc luati in calcul. Are si zile in care pare sa se fi trezit cu fata la cearceaf. Daca vrei sa fii cu ea trebuie sa te adaptezi si sa te obisnuiesti cu aceste schimbari care se petrec tot timpul.Modul ei de actiune este asemenea unei piese muzicale, fiecare nota difera de cea precedenta. Ar trebui sa stii ca are un temperament dificil si o imaginatie bogata. Stie cum sa salveze lucrurile, iar aceste trasaturi de caracter o ajuta sa fie un consilier financiar neintrecut. Femeia nascuta in iulie este asemeni lucrurilor antice. Tocmai de aceea, ii plac amtichitatile, are chiar si lucruri careau apartinut unor figuri istorice importante.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.