Greseli si obiceiuri care iti pot distruge casnicia

Desi uneori nu ne dam seama, facem greseli uriase intr-o relatie care duc la despartire. In general, ni se par lucruri marunte sau pur si simplu au intrat in rutina noastra. Psihologul Guy Winch a explicat intr-un articol publicat in revista Pshycology Today care sunt cele mai mari greseli intr-o relatie amoroasa:Proportia ideala pentru comunicare ar ca 80% din ceea ce spui sa fie lucruri pozitive sau neutre si doar 20% sa fie critici sau directive (de exemplu: este randul tau sa duci gunoiul). La unele cupluri insa, proportia este aproape opusa. Atunci cand unul dintre parteneri exprima in mod constant nemultumiri si se plange il poate demoralizat complet emotional pe celalalt, astfel incat sa creada ca nimic din ceea ce face nu este corect sau bun.Atunci când un partener este mult mai bun la comunicarea problemelor emoționale decât celălalt au un avantaj nedrept în timpul unor conflicte. Partenerul care nu comunică la fel de bine sau care nu își poate exprima gândurile și sentimentele atât de fluent poate pierde foarte mult. De-a lungul timpului, ei învață că nu are nici un rost să discutăm sau să ne ridicăm preocupările, pentru că nu pot câștiga niciodată, așa că se închid și se retrag.Atunci când un membru al unui cuplu are o suferință emoțională și partenerul său nu arată compasiune sau empatie, poate avea un impact devastator asupra acestuia. Intr-o relatie asteptam ca partenerul de cuplu sa ne ofere sprijin in momentele dificile. Ignorandu-ne in mod repetat partenerul, il facem sa se simta neprotejat si sa caute alinare la nevoile sale emotionale intr-o alta parte.Ignorarea nemultumirilor exprimate de partener, mai ales atunci când acestea sunt menționate în mod repetat, il va face sa se simta respins. Unul dintre exemplele cele mai comune ale acestei dinamici apare atunci când un membru al cuplului își exprimă îngrijorarea cu privire la senzația de nemulțumire sexuală.Abuz în utilizarea tehnologiei:Mulți dintre noi suntem dependenți de telefoanele și ecranele noastre și le acordam mult mai multă atenție decât partenerului nostru. Atunci când telefoanele sunt utilizate continuu în timpul cinei, în timp ce vizionami programele împreună, în mijlocul conversațiilor și da, chiar și în momentele intime, acestea pot avea un efect dramatic asupra dispoziției, fericirii și satisfacției partenerilor.