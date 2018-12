Iata 4 mituri despre sexul in timpul casniciei

Sexul a fost lasat pe pamant cu mai multe scopuri: placere, intimitate, procreere, sanatate fizica si emotional. S-a demonstrat stiintific! Sexul reduce stresul si oamenii care fac sex mai des traiesc mai mult.1. Sexul in timpul casniciei este plictisitorPoate fi plictisitor daca te gandesti ca ai acelasi partener de fiecare data cand faci sex. Insa, cercetatorii spun ca persoanele care au o buna comunicare si interese comune sunt mult mai satisfacuti de viata lor sexuala. Cu cat aveau o relatie de mai lunga durata, cu atat legaturile dintre ei erau mai puternice. Sexul in cadrul mariajului ii face pe oameni mai deschisi, mai liberi sa-si exprime nevoile si dorintele.Respectati-va reciproc si incercati sa nu aduceti in dormitor ceva care sa-l faca pe celalalt sa se simta dezonorat.2. Faci sex mai des daca esti casatoritVestea buna este ca sunt momente in care vei face sex mai des. Vestea proasta este ca vor si momente in care nu vei face sex deloc. Sunt cupluri care fac sex de trei-patru ori pe saptamana. Sunt cupluri care fac mai des sau mai rar. Atat timp cat in cuplu exista armonie si intelegere, de cate ori pe saptamana faci sex este mai putin important.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.