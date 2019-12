In weekend sotie model, in timpul saptamanii ca la bordel, timp de un an. Afla de ce a fost sotul de acord si ce s-a intamplat la finalul experimentului

Robin Rinaldi (50 de ani) este o femeie atragatoare dornica sa intalneasca barbati care sa-i satisfaca pofta de aventura erotica. Iar asta nu a impiedicat-o sa aiba o relatie fericita cu sotul ei. DA, ai citit bine! Robin este maritata, in weekend-uri este o sotie model, iar in timpul saptamanii se vede cu mai multi barbati intr-un apartament pe care l-a inchiriat special pentru asta.Iata care este povestea lui Robin.Robin si sotul sau, Scott Mansfield, s-au casatorit in urma cu 23 ani, iar ea era dornica sa aiba copii. Scott a avut alte planuri si si-a facut vasectomie, punand-o pe Robin in fata faptului implinit si spulberandu-i orice vis de a deveni mama. Atunci femeia a inceput sa-si reevalueze viata.Venita dintr-o familie cu educatie catolica, Robin nu stia decat cum sa fie o sotie model. Cand s-a maritat cu Scott avea 26 de ani, iar inaintea lui nu mai fusese decat cu 3 barbati. “Educatia sexuala primita din familie se rezuma doar la barbatii iau, femeile dau. Dupa un act sexual femeile pierd ceva, barbatii castiga ceva. Mi-am dat seama ca tineretea mea a fost lipsita de pasiunea actului sexual si nu m-am putut bucura cu adevarat de el”, povesteste Robin.Gandul ca nu va fi niciodata mama a speriat-o si mai mult pe Robin care a hotarat sa-si gaseasca implinirea in alt mod: “Mi-am spus ca nu vreau sa ajung in mormant fara copii si cu numai 4 iubiti. Daca nu puteam avea copii, macar iubiti sa-mi fac!”.Robin si-a convins sotul sa fie de acord cu o casnicie deschisa timp de un an. Dupa ce au analizat si discutat toate aspectele situatiei, cei doi au cazut la pace. Robin urma sa se culce cu cati barbati dorea in timpul saptamanii, dupa un regulament strict: sa nu se indragosteasca, sa nu se culce cu prieteni comuni, sa nu faca sex neprotejat. In timpul saptamanii, Robin locuieste intr-un apartament inchiriat, unde se intalneste cu diversi barbati, iar in weekend vine acasa si are grija de gospodarie, gateste, face curat, iese cu sotul in oras.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.