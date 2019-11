Inainte sa tratezi un barbat ca pe un rege, asigura-te ca merita tronul

Iubirea este ca o mantie care iti invaluie ratiunea si care iti distrage atentia de la realitate. De aceea, cele mai multe dintre femei ajung sa ofere totul barbatului iubit, uitand cu totul de ele. Inainte de a face insa asta, de a-i oferi rolul de rege in viata voastra, ganditi-va bine daca merita tronul sau piedestalul pe care l-ati urcat?Exista barbati care isi vor folosi toate cartile pentru a obtine ceea ce doresc. De cele mai multe ori ajung sa manipuleze in momentul in care simt siguranta si sentimente puternice din partea partenerei. In acel moment, ei vor dori sa te modeleze, incep sa manipuleze si sa inverseze faptele. Acest tip de barbati sunt toxici si vor ajunge sa te transforme intr-o marioneta.Nu merge pe ideea ca tu poti fi salvarea unui barbat, ei nu se vor schimba peste noapte. Acesti barbati care au nevoia de a-si controla partenerul 24 de ore din 24 vor sa domine si sa te faca sa crezi ca sunt exact ceea ce meriti. Nu fi colacul de salvare al unui barbat, care este langa tine doar cand are nevoie. Un barbat trebuie sa iti ofere dragostea lui neconditionata, sa te lase sa fii libera si sa iti exprimi punctul tau de vedere. Sa te faca sa te simti speciala, sa valoreze dragostea ta si sa isi doreasca atentia ta.Din acest motiv simplu, este important ca înainte de a-l trata ca pe un rege, asigura-te ca merită tronul.