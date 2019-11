Invata sa ierti, chiar daca nu ti s-a cerut iertare

Dezamagirea ne ia de cele mai multe ori prin surprindere, mai ales daca este vorba despre un prieten apropiat, despre un membru al familiei sau despre persoana iubita. Este o durere care ne afecteaza profund si care ne lasa o cicatrice pe suflet pentru totdeauna. In aceste situatii, auzim adesea fraza "iertarea nu este pentru persoana care te-a ranit, ci despre tine". Si este adevarata, pentru ca mai important este sa ne iertam pe noi, inainte de a astepta ca altii sa isi ceara iertare.Sa ierti nu este deloc usor. Acest sentiment cere multa putere si maturitate. Dar este posibil si necesar. Iertarea te va ajuta sa fii sanatos si sa treci mai departe. Daca ramai prins in capcana ranilor din trecut, vei avea mereu sentimentul amaraciunii si regretului.Orgoliul nu te va ajuta la nimic si sa astepti ca persoana care te-a ranit sa isi dea seama ce a facut iti va amplifica sentimentul de frustrare. Asadar, preia initiativa si, chiar daca tu crezi ca persoana respectiva nu merita, iart-o. Nu trebuie sa ii scrii sau sa ii spui asta in fata, iart-o pur si simplu in tacere, din tot sufletul tau. Vei vedea cat de eliberat te vei simti.Iertarea are o putere imensa asupra vindecarii sufletului si a inimii. Te ajuta sa te ridici, sa iti eliberezi sufletul si sa mergi mai departe. Asta nu inseamna ca trebuie sa lasi ca persoana care te-a ranit sa intre din nou in viata ta sau sa fiti la fel de apropiati ca inainte. Multi oameni nu se schimba si vor continua sa te raneasca. Nu permite sa intri in acest cerc vicios. Poti sa iti pierzi increderea intr-o persoana pentru ca te-a ranit, pentru ca te-a dezamagit, pentru ca ti-a frant inima sau pentru ca nu a fost langa tine atunci cand aveai cea mai mare nevoie de ea. Iarta, insa nu te arunca din nou si nu te apropia atat de tare de aceste persoane, pentru ca te pot rani din nou.Iertarea este despre tine. Iarta persoanele care te-au ranit pentru ca tu sa te eliberezi de povara pe care o duci in suflet si pentru ca inima ta sa ramana curata.