Lucruri pentru care o femeie cu caracter nu se scuza niciodata

Iata pentru ce nu ar trebui sa isi ceara scuze niciodata o femeie:O femeie cu caracter nu isi va cere niciodata scuze atunci cand isi exprima sentimentele fie ca este sau nu inteleasa de persoana in fata careia se deschide. Ea este curajoasa atunci cand vorbeste si nu exagereaza emotional niciodata.Daca consideri ca partenerul tau nu da totul in relatie, atunci nu va trebui niciodata sa iti ceri scuze ca iti doresti mai mult de la el si nici nu trebuie sa taci. O femeie cu caracter va incerca sa isi salveze relatia si sa gaseasca o solutie impreuna cu partenerul sau.De asemenea, daca simti ca lucrurile nu merg in directia buna si nici nu mai vezi viitor in relatie, atunci trebuie sa ai curajul sa pui punct, fara a-ti cere scuze ca nu va potriviti.O femeie cu caracter nu-și cere scuze pentru că a făcut sacrificii pentru cariera ei. Nu trebuie sa dai niciodata explicatii pentru deciziile pe care le iei in viata. Te poti consulta cu cei dragi, insa hotararile trebuie sa le iei singura. O femeie cu caracter isi doreste o viata mai buna si obtine ceea ce vrea in ritmul ei, nu in felul in care isi doresc altii.O femeie cu caracter nu isi va cere niciodata scuze daca intr-o zi nu vrea sa faca sex cu partenerul sau. De asemenea, ea isi va exprima intotdeauna dorintele sexuale si ii va cere partenerului sa o respecte.O femeie cu caracter nu-și cere scuze pentru că are nevoie de puțin timp pentru a-și vindeca rănile și pentrua ierta.