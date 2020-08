Mesaje WhatsApp la care niciun barbat nu rezista sa nu raspunda

Vrei sa ai o relatie mai apropiata cu noul partener? Sa il seduci, dar ii acelasi timp sa nu ii arati ca esti indragostita pana peste cap? Atunci poti apela la cateva mesaje pe WhatsApp, la care niciun barbat nu rezista sa nu raspunda. Iata cateva dintre acestea:Pentru a pune in aplicare acest plan, trebuie mai intai sa ai pregatita o astfel de petrece. Cheia este sa pari dezinteresata cand ii spui, astfel incat sa simta ca nu poate rata ocazia.Fara indoiala il vei face sa zambeasca daca ii spui asta. In plus, o melodie poate conduce catre o conversatie placuta pentru amandoi.Daca este atras si interesat de tine, cu siguranta nu va ramane impasibil la un astfel de mesaj. Ar putea raspunde usor la invitatii precum„hai să mergem la film”, „hai să ieșim la cafea”, „Aș vrea să te văd pentru a vorbi” ...Răspunsul său va fi aproape imediat, deoarece nu numai că îi vei hrăni egoul, ci îți vei trezi curiozitatea pentru a ști ce făcea în visul tău.